Justin ‘titirisin’ ibang import

KAPOS ng apat na pulgada si Justin Brownlee sa 6-foot-10 height limit ng imports sa PBA Commissioner’s Cup pero hindi nababahala si coach Tim Cone.

Bentahe pa nga raw ng Ginebra na mas maliit ang reinforcement nila dahil hindi naaapektuhan ang playing time ng kanilang bigs.

Kung mas malaki, mas malamang na bawas ang minuto nina Japeth Aguilar at Christian Standhardinger dahil magsasapawan sa posisyon.

Pang-Governors Cup ang height ni Brownlee pero gamay na rin niya ang midseason tournament. Gamay na niya ang Commissioner’s, naglaro rito noong 2018 at 2019.

Sa unang stint, naging Best Import ang 34-year-old at naihatid ang Gins sa titulo.

Apat na taon ang nakalipas, problema pa rin ng ibang teams ang resident import ni Cone.

“Justin is a mismatch to any team,” anang 24-time champion coach. “He allows us to continue to play Japeth and Christian in the regular minutes.” (Vladi Eduarte)