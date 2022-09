Face mask o hindi

Itong nakalipas na mga ilang araw ay sunod sunod ang ating nakuhang mga tanong, sa iba’t ibang plataporma, kung ano ang ating opinyon sa pinapayagan na ang hindi pagsuot ng mask. Ito ay naging rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF at ng Department of Health o DOH. Ito ay binigyan na din ng permiso ng ating Pangulo pagdating mula sa kaniyang State Visit sa bansang Indonesia, sa pamamagitan ng Executive Order no. 3.



Maaalala na unang nag patanggal ng mask ang Probinsya ng Cebu. Ngunit bago natin tanggalin ang ating mga face masks, may mga guidelines ito.

Ang pagtanggal ng face masks ay boluntaryo lamang, at dapat sa outdoor o maluluwag na lugar sa labas na hindi matao. Kung sakaling senior o immunecompromised ay dapat pa din magsuot nito. Ang ibig sabihin ay kung nasa labas na at walang nakakaharap na mga tao ay maaari nang tanggalin ang face mask, pero kung gugustuhin pa din na isuot ito ay walang pipigil. Hindi na huhulihin kung sakaling walang suot na mask. Sa oras na dumami ang tao sa paligid ay dapat ibalik ito at sa panahong papasok sa loob ng anumang silid ay kinakailangan na isuot muli. Naka mask man o hindi, susundin pa din ang mga minimum health requirements tulad ng pag distansya sa isa’t isa o social distancing, panatiliing malinis ang katawan, lalong lalo na ang mga kamay. Kung hindi kayang maghugas ng sabon at tubig, ipagpatuloy ang paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Higit sa lahat ay bakuna, kung hindi pa nababakunahan ay magpabakuna na. Kung nakalipas na ang 3 buwan mula sa pagkumpleto nito, maaari nang mabigyan ng booster dose. Kung sakaling nakalipas na ang 4 na buwan sa booster dose at nasa kategorya ng health care worker, senior at immunecompromised ay maaari nang mabigyan ng pangalawang booster.

Oo gumaganda at lumuluwag na ang pagkilos natin. Nakakapunta na tayo sa iba’t ibang lugar. Hindi lang sa mall o malalapit na lansangan, kundi ay nakukuha na nating bumyahe sa iba’t ibang lalawigan, at maaari na din sa ibang bansa. Wala nang humahadlang sa ating pagkilos at pag galaw. Ngunit alalahanin natin at huwag kalimutan na ang Covid 19 ay nandirito pa din. Huwag tayong pabaya at dahil sa sandaling nalingat tayo, baka ito pa ang maaaring maging sanhi ng pagkakasakit, hindi lang ng maski ano, kundi sa Covid 19.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe! Get vaccinated! Get Boostered!

