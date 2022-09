Cruz, Dilan, Claros tutulak sa National Youth Chess

MASUSUBUKAN ang tikas nina Jeremiah Cruz at Janmyl Dilan sa National Youth and Schools Chess Championships na tutulak ngayong araw (Sabado) sa Dapitan City Cultural Complex sa Zamboanga del Norte.

Bakbakan ang mga batang woodpushers sa bansa, sasalang sina Cruz at Dilan sa premier open 17-and-under division habang sina Rhea Jean Canino at Shaina Magne Romanillos ang ibang markado sa girls 17-and-under.

Ang eight-day event na inisponsoran ni City Mayor Seth Frederick “Bullet” Jalosjos ay may halos 100 kasali kabilang sina reigning National Ladies Junior runner-up Ruelle Canino at April Joy Claros na mga liyamado sa girls 15-and-under.

“Our hope in the NCFP is to produce future national team players and champions,” saad ni NCFP Chief Executive Officer GM Jayson Gonzales na dadalo sa opening day kasama sina NCFP President Prospero “Butch” Pichay at GM Eugene Torre.

Ayon kay Gonzales, ang mga mananalo sa nasabing event ay magkakaroon ng pagkakataon na irepresenta ang bansa sa international age group meets. (Elech Dawa)