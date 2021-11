2022 eleksiyon pagdududahan! P535M Comelec deal kay Dennis Uy ibasura-Kontra Daya

Nanawagan ang election watchdog na Kontra Daya sa F2 Logistics ni Dennis Uy na bitiwan na lamang ang P535.99 milyong kontrata nito sa Commission on Elections (Comelec) para hindi mabahiran ang resulta sa 2022 national at local election.

“Sana mag-pull out na lang sila sa kanilang kontrata,” sabi ni Kontra Daya convenor Danilo Arao.

Kahit pa may track record ang F2 Logistics at nagkaroon na ng kontrata sa Comelec noong 2019 midterm elections at Sangguniang Kabataan elections, mabuti nang bitawan nito ang proyekto para hindi pagdududahan ng mga tao ang magiging resulta sa halalan.

“I-cancel na lang ang kontrata at i-award sa isang kompanya na walang potential conflict of interest issue,” sabi ni Arao sa panayam sa DZMM Teleradyo.

Paliwanag niya, hindi na ito dapat matali sa usaping ligal dahil maraming mga abogado at maraming interpretasyon sa batas at marami na ang mga may agam-agam sa maaring kalabasan ng eleksiyon.

“Walang problema doon sa usapin ng batas, malaking problema sa usapin ng propriety,” sabi ni Arao.

Umaasa si Arao na dumami ang manawagan na ibasura ang kontrata ng F2 Logistics sa Comelec baka sakaling makinig ito.

“Kailangan pa ring subukan. Ayaw naman nating sabihin na talagang wala silang konsiyensiya… kahit naman wala kang konsiyensiya, walang sense of shame at shameless na sila, iba pa rin ang tide ng public opinion,” sabi ni Arao.

Dagdag niya, marami na ang may mga agam-agam sa magiging resulta sapagkat, bukod sa kontrata ng F2 Logistics, marami sa mga commissioners ng Comelec ay appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga taga-Davao. Dumadagdag pa ito sa problema sa Smartmatic.

Giit pa ni Arao, maganda sana kung opensource ang software na gagamitin at hindi ang software ng Smartmatic dahil sa opensource, mas madami ang makasusuri at makakapag-test.

Hindi na dapat aniya proprietary software ang ginagamit sa automated elections.

Makatutulong din aniya kung magiging transparent ang F2 Logistics sa bawat hakbang ng pagbibiyahe sa election paraphernalia mula sa delivery, warehousing at transportation ngunit hindi pa rin nito mapapawi ang duda.

“Fundamental ang problema dito. Dennis Uy at F2 Logistics, mahirap magkaroon ng 100% na tiwala,” ani Arao.

Sabi ng netizen na si Angelo Medina, “sila-sila lang talaga ang panalo at tiba-tiba ngayon sa kaban ng bayan, Dennis Uy, Lao, Go, puro Chinese.”

Tanong naman ng netizen na si Giz O channel, “3rd telco sim card ba ang gagamitin sa pcos???”

Hirit ni Edgar Austria, “DITO DAW ang gagamitin… alam na this.”

“Kailangang maghanda, magbantay at kumilos,” sabi ni Arao. Kung boboto ang tao sa Mayo 9, kailangang mag-ingay sa anumang katiwalian sapagkat hindi lang ito issue ng pagboto kundi isyu rin kung mabibilang ng tama ang ibo­boto ng mga tao. (Eileen Mencias)