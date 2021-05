2022 eleksiyon ipapaubaya sa Diyos ng Presidente – Roque

Tanging si Pangulong Rodrigo Du­terte lamang ang makapagsasabi kung tatakbo pa ito sa 2022 election.

Tugon ito ng Palasyo matapos ibuking ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo ang posibilidad na maging Bise-Presidente ang Pangulo ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio o ni Senador Bong Go.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang tanging narinig niya sa Pangulo ay ipapaubaya niya sa Diyos kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw.

“I think I will quote the President “he leaves it to God”,’ ani Roque.

Naunang inihayag ng kalihim ang tila pagiging malamig ng Presidente sa ideya na pagtakbo bilang Bise Presidente sa pagsasabing bakit ito tatakbo sa mas mababang puwesto gayong Presidente na siya ng bansa. (Aileen Taliping)