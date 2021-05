2022 botohan tatagal ng 12 oras – Comelec

Maaari umanong magdagdag ng dalawa o tatlong oras upang matapos ang botohan sa darating 2022 elections sa loob lamang ng isang araw, ayon kay Commission on Elections (Comelec) commissioner Antonio Kho Jr.

Sa isang pahayag kay Kho nitong Lunes sa gitna ng forum na inorganisa ng Ateneo School of Government, sinabi nito na kakailanganing magdagdag ng ilang oras sa nakaugaling walong oras na botohan upang masiguro na sa loob ng isang araw lamang isasagawa ang botohan.

“Eight hours won’t cut it. It could run 10 or even 12 hours, depending also on the capacity of the teachers,” dagdag pa ng opisyal.

Sa pagtataya ni Kho, dalawa o tatlong oras ang idadagdag sa botohan. (Mark Joven Delantar)