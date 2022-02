2022 Bakbakan sa Ilocos lalarga

BABANAT na ang 2022 Bakbakan sa Ilocos Sur Pro Boxing at Professional Muay Thai and MMA Tournament sa Elorde Boxing Gym sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur bukas, Sabado, Pebrero 12.

Hatid ng Gov. Ryan Sports, Elorde Boxing Stable Promotions at ng Probinsya ng Ilocos Sur, atat nang sumagupa para sa mainer sina Al Toyogon kontra Joe Tejones mula sa 12 pares na sagupaan.

“Mahigpit po naming ipinatupad ang health protocols dito sa probinsiya ng Ilocos Sur sa pangunguna ni Gov. Ryan Singson, pagdating ng mga kasali, sumailalim muna sila sa quarantine sa Quirino Stadium para masiguro natin ang kanilang kaligtasan at kalusugan pagsapit ng fight day, ” pahayag ni Marius Cabudol, Provincial Sports Coordinator.

Nakalinya din ang bakbakan nina Jules Victoriano vs Dave Barlas; Ranelio Duizo vs Philip Cuerdo; Melvin Mananquil vs Reymark Alicaba; Aljun Peliseo vs Fernan Agencia; Bryan Tamayo vs Ardel Romasasa; Gary Tamayo vs Jeffrey Francisco; Jover Amistoso vs Justine Polido; Jonniel Laurente vs Jufel Salina; Elmar Zamora vs Carl Jeffrey Basil; Alexander Almacen vs Benson Awidan; Ali Canega vs Menard Abila at Jhay Ar Corotan kontra Josaphat Navarro.

Ang weigh-in ng mga kalahok na gaganapin sa Pebrero 11, ay hatid din ng mga isponsor gaya ng Kawadan, RLVS, Fairtex, Lightwater at iba pa.

“Nag-undergo po pala ng bubble for one week ang mga participant and trainer. Naka-bubble na po sila dito sa Quirino Stadium dorm starting Feb 4, tapos lahat po ng Nag-RT PCR,” pahayag naman ni boxing in-charge official Vanessa Nunez.

Sa pro Muay Thai and MMA, ibabalandra nina Adrian Jay Batoto at Mark Joseph Abrillo ang kanilang gilas, gayundin sina Florivic Montero vs Mary Glyde Elizabeth, Pro MMA (49kgs); Richard Lachica vs Daryl Mayormita, Pro MMA (63kgs) at Rosemarie Recto vs Gretel Depaz Pro Muay Thai (130lbs).

“Kahit may pandemya tuloy ang aming palaro dito, sanction and under supervision po tayo ng Games and Amusement Board (GAB) at ang main organizer po ay ang Elorde Manila,” sabi pa ni Marius. (Abante Sports)