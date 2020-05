2021 budget posibleng umabot ng P5T- Angara

Maaring umabot sa P5 trilyong ang panukalang national budget para sa taong 2021 bunsod ng epektio ng COVID-19 global pandemic, ayon kay Senador Sonny Angara.

“Palagay ko it will be a stimulus budget maybe close to P5 trillion assuming we go by the usual increase,” sabi ni Angara, chairman ng Senate Committee on Finance sa isang virtual interview.

Malaking bahagi ng pondo ay maaring ilaan sa pagbabayad ng utang panlabas habang P3.3 trilyon ay gagamitin para sa mga bagong item na magiging bahagi ng stimulus package.

“Of course the personnel services is the large chunk of that pero ‘yung non-personnel items, palagay ko ang karamihan diyan—even the infrastructure— will be tied towards providing stimulus,” ani Angara.

Maari din umanong magkaroon ng ‘clause’ sa 2021 General Appropriation Act kung saan papayagan ang Pangulo na mag-realign ng pondo kung kinakailangan tulad ng probisyon na nakasaad sa Bayanihan to Heal as One Act.

“Dapat may safeguards. Kung wala nang COVID, siguro hindi na kailangan ‘yung power na ‘yun,” paliwanag ni Angara. (Dindo Matining)