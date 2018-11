2021 AIMAG sa Pilipinas

HINDI pa man sigurado kung matutuloy sa Pilipinas ang pagsasagawa ng 30th Southeast Asian Games ay agad nang magpapasa ng bid o interes para maisagawa sa bansa ang ikaanim na edisyon ng kada apat na taong Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) sa 2021.

Inihayag ni dating Foreign Affairs secretary at Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (PHISGOC) Chairman Allan Peter Cayetano ang hangad ng bansa na maging host sa pangkontinental na torneo sa harap ng mga pambansang atleta na bumisita sa ginagawang moderno at sunod na teknolohiya na New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac.

“Alam niyo po, nanganganak ang mga proyekto natin because of our construction of this new and modern sports complex. So by the year ends, magpapadala po tayo ng bid for the hosting of the next AIMAG, where some of our athletes have won in their recent campaign,” sabi ni Cayetano sa harap ng mahigit na 200 pambansang atleta.

Hindi lang AIMAG ang nais na isagawa sa bansa kundi pati na rin ang Asian Games kung saan tututukan nito ang taong 2030. Huling isinagawa ang 18th Asian Games sa Jakarta at Palembang sa Indonesia.