2019 SEAG hosting kasado na

We are about 80 percent ready for the hosting of 2019 Southeast Asian Games”.

Ito ang naging paha­yag ni POC president Ricky Vargas nang tanu­ngin ng Isport Lang tungkol sa ginagawang preparasyon sa hosting ng Pilipinas sa SEA Games.

Ayon kay Vargas, na-identify na rin nila kung saan ang venue ng opening ceremonies ng biennial meet.

Sinabi ni Vargas na ang Philippine Arena sa Bulacan ang pagdarausan ng opening rites.

Pero kaagad niyang nilinaw na hindi sa lugar na pinagdarausan ng basketball kundi doon sa 30,000-seat open stadium.

Tungkol sa mga event na kanilang ikaka­lendaryo sa Nov. 30-Dec. 10 sports spectacle, so far napagpasyahan na nila ang 30 sports na paglalabanan.

“Pero baka madagdagan pa ‘yan sa meeting ng Philippine Southeast Asian Games Committee (PSAGC) sa Oktubre,” sabi ni Vargas.

Ang mga event na paglalabanan ay aaprubahan pa ng SEA Games Federation.

Ang Clark, Pampanga ang main hub, Subic ang secondary hub at ang Metro Manila ang third at final hub ng pagtatagisan ng husay ng mga atleta mula sa iba’t ibang bansa sa Southeast Asia.

Tungkol naman sa pinakapaboritong laro ng mga Pilipino, ang basketball, sa MOA at Cuneta Astrodome ito gaganapin.

Inaasahan na aabot sa 8,000 atleta at coaches at mahigit sa 2,000 technical officials ang dadagsa sa bansa sa loob ng 10 araw na palaro na lalahukan ng 11 bansa.

Ito ang ikaapat na pagkakataon na tatayong host ang Pilipinas ng biennial meet. Ang huli ay noong 2005 kung saan tinanghal ang Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na overall champion.