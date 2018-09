2019 Elections’ rules, gipagawas na sa Comelec

Giaprubahan na sa Commission on Elections (Comelec) ang mga patakaran alang sa May 2019 national and local elections.

Sa Resolution 10420 nga giaprubahan sa Comelec, ang pagsang-at sa certificate of candidacies (COCs) magsugod sa Oktubre 1 sa alas-8 sa buntag hangtud sa alas-5 sa hapon.

“No person can run for the position of senator, member of the House of Representatives, provincial, city, municipal, or ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao) regional official unless such aspirant accomplishes and files a sworn COC in the form prescribed by the Commission,” matud pa sa resolusyon.

Matud usab sa resolusyon nga ang mga tawo nga adunay appointive office and position, lakip ang mga aktibong miyembro sa AFP, ug ang mga opisyal kawani sa bisan unsang buhatan sa kagamhanan maisip nga ‘resigned’ sa ilang pagsang-at sa COC.

Hinoun dili lakip niini ang mga incumbent elected official. Gidili ang pagsang-at sa COC pinaagi sa koreyo, email o fax.

Ang mga mokandidato sa pagka-senador ug party-list representatives kihanglan isang-at ang ilang COC sa Comelec-Law Department, samtang ang ubang modagan sa ibang lokal nga posisyon mahimo nilang iduso sa mga local Comelec office.