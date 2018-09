2018 World Pitmasters Cup umpisa na

SIMULA na ng siyapolan sa pinakaaabangan ng mga sabungero – ang 2018 World Pitmasters Cup (Masters Breeders edition) 9-Stag International Derby ngayon kung saan ang una sa tatlong magkahiwalay na 2-stag eliminations tampok ang 136 matches ay mag-uumpisa alas-10 ng umaga sa Newport Performing Arts Theatre ng Resorts World Manila.

Kumpirmado ang 404 na mga entry sa initial batch ng mga competitor na may kani-kanilang bagong breeds ng gamebirds ang masusubukan sa mga pinakasikat na mananabong sa Pilipinas.

Buhos din ang salpukan ng bakbakan sa Setyembre 23 Big Event 7-Stag Derby na may 30 bigtime entries.

Ngayong taon, ang una sa dalawang World Pitmasters Cup’s Master Breeders contest ay gaganapin sa Set¬yembre 20-30 na kinapalooban ng regu¬lar 9-stag international derby na may pot mo¬ney na P88,000 at mini¬mum bet na P55,000 at one-day 7- stag big event na may entry fee na P220,000.

Ini-host nina Charlie ‘Atong’ Ang, Gerry Ramos, Engr. Sonny Lagon, RJ Mea & Gov. Eddiebong Plaza, at inasistehan ni Eric dels Rosa & Ka Lando Luzong, itong world class event ay todong inaayudahan ng gold sponsor Thunderbird Platinum- sa paluan ‘di mauunahan & Thunderbird Bexan XP. Suporta rin ang Excellence, VNJ, LDI at Thor.

Magpapatuloy ang sabong bukas at sa ika-22 ng Setyembre para sa ikalawa at ikatlong elims kasunod ng one-day 7-stag blowout sa Setyembre 23. Ang tatlong 3-stag semis ay sa Sept. 24, 25 & 26.

Ang 4-stag finals para sa lahat ng entry na may 2, 2.5, 3 o 3.5 points matapos ang semis ay maghaharap sa Sept. 28, habang ang 4, 4.5 o 5 points ay sabak para sa korona sa Sept. 30 grand finals.