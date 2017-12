2017 PBA Year-Ender : 42nd Season sa SMC

Ang labanang SMB-TNT sa finals ay talagang maigtingan at inabot ng buong seven games.

Si Josh Smith ay nagmistulang man mountain na kahit si Fajardo ay nahirapan.

Mabuti na lang at pumutok agad si Charles Rhodes at sumali ang mga tulad nina Chris Ross at Alex Cabagnot para manalo sa decider, tapusin ang 17 taong tagtuyot sa mid-season tournament at makopo ang ika-24 na titulo mula noong 1975.

Si Ross ang napi­ling BPC, si Cabagnot ang Finals MVP at nakuha ni Rhodes ang Best Import award.

Dahil sa panalong iyon ng SMB, naging usap-usapan ang Grand Slam, pero may ibang plano ang Ginebra.

Ang MVP teams na Meralco at TNT ang siyang namayagpag sa eliminations, tumapos na 1-2. Pangatlo lamang ang Ginebra at pang-anim ang SMB.

Kahit sister teams, agad tiniris ng Gin Kings ang season sweep na ambisyon ng SMB sa pamamagitan ng isang laro lamang.

Nakabawi rin ang Ginebra sa Commissioner’s Cup tormentor TNT, kinailangan lamang ang apat na laro para mapasok ang finals kung saan naka-rematch ang Meralco, na tinalo ang Blackwater sa quarterfinals at Star sa Final Four.

Kinuha ng Kings ang unang dalawang laro, pero hindi nagpalugmok ang Bolts na bumawi sa dalawang sumunod na girian.

Lumipat ang serye sa Philippine Arena na kung saan kumuyog ang sunod-sunod na record crowds sa hu­ling tatlong laro ng serye, kasama na ang 54,086 fans sa Game 7.





Karamihan sa mga dumayo sa Bocaue, Bulacan ay maka-Ginebra at hindi sila nabigo nang mamayani ang kanilang mga lodi sa huling laro, 101-96.

Iyon ang ika-10 titulo ng Ginebra at kaakibat nito ang pagiging BPC ni Greg Slaughter at Finals MVP ni LA Tenorio.

Lumabas na konsolasyon kay Allen Durham ng Meralco ang pagi­ging Best Import na nauna nang ini-award.

May hirit pa rin ang SMB, na nagtala ng winning percentage na .741, pinakamataas na nakita ng liga mula ng mag-.742 ang Crispa Redmanizers noong 1983.