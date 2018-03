2016 elections sinabotahe ng smartmatic

Ibinunyag ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III na sinabotahe ang resulta ng nakalipas na May 2016 elections sa pamamagitan ng counting machines ng Smartmatic na nakatakdang bilhin pa ng Commission on Elections (Comelec) para sa susunod na halalan.

“To me, this decision (pagbili ng counting machines) is a bit problematic, given the numerous unresolved issues that Smartmatic is being accused of in the conduct of the last 2016 National Elections,” sabi ni Sotto.

Sa kanyang privilege speech, dalawang alegasyon ang inilatag ni Sotto batay sa mga impormasyong ibinigay umano sa kanya ng isa aniyang mapagkakatiwalaang source.

Una rito, ang early transmission ng mga boto na naitala noong Mayo 8, alas-nuwebe ng umaga bagama’t nag-convene ang Board of Canvassers alas-tres pa ng hapon noong Mayo 9.

Ang early transmission of votes ay nangyari mula sa Vote Counting Machines (VCM) patungong mga Municipal Board of Canvassers na nangyari aniya sa Luzon, Visayas at Mindanao subalit sa kanyang presentasyon ay inihalimbawa ang munisipalidad ng Libon sa Albay at Angono sa Rizal.

Inaasahan naman ni Sotto na ikakatwiran ng Smartmatic na nagsagawa lamang sila ng testing missions subalit ipinaalala ng senador na ang last official tes­ting ay isinagawa noong Abril 23, 2016.

Ikalawang alegasyon ni Sotto ang foreign access sa election servers kung saan nagkaroon aniya ng serye ng access bago, habang at matapos ang eleksiyon.

Makikita aniya sa time stamps na isinasagawa ang pag-a-access kada minuto at sa iniharap din nitong presentasyon ilan sa nag-a-access sa server ay mula sa computing service sa Estados Unidos.

Dahil dito, hiniling ni Sotto sa liderato ng Senado na magsagawa ng imbestigasyon sa isyu at i-subpoena ang Comelec at Smartmatic dahil posible rin aniyang manganib ang 2019 elections.

“These issues cannot be ignored as it weakens the propriety of our automated election system. I believe that the outcome of any investigation on this matter will surely lead to a more accurate and transparent system and results for the co­ming 2019 elections,” dagdag ni Sotto.

Sa interpelasyon ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, lumitaw na sa early transmission na nakuha ni Sotto ay zero votes sina Senador Grace Poe na kumakandidato noon bilang Pa­ngulo gayundin sina Lacson at Sotto na kapwa senatorial candidates.

Sa kanya namang interpelasyon, sinabi ni Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri na suportado niya ang panawagan ni Sotto na imbestigahan ang isyu at tutulan ang pagbili ng Comelec sa Smartmatic counting machines.