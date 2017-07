200 OFWs balik-bansa

Panibagong bilang ng mga overseas Filipino workers (OFWs) ang dumating sa bansa makaraang maisaayos ang papeles ng mga ito mula sa ipinatupad na pagpapalawig ng bansang Saudi Arabia sa amnestiya sa mga illegal aliens.

Sinabi ni Jeddah Consul General Mohamad Noordin Pendosina Lomondot na 277 OFWs ang umalis sa Saudi Arabia na karagdagan sa 222 OFWs na lumikas noong nakaraang linggo.

“Last Friday is 222, ngayong Monday na ito is 277 and we are expecting that more than 400 will be repatriated within this week,” sabi ni Lomondot, team leader ng Rapid Response Team na binuo ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs.

Kabilang sa mga bagong dating na OFWs ang 102 kabataan, kasama ang 22 sanggol.

Magugunitang ang 90-araw na amnestiya ay nagtapos noong Hunyo 29 subalit pinalawig ito ng gobyerno ng Saudi ng 30-araw o hanggang Hulyo 24.

Sa datos ng pamahalaan, aabot sa kabuuang 5,376 undocumented Filipinos ang nailikas na sa nasabing bansa.