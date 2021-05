200 empleyado ng Alaska Milk tutulungan

Tiniyak ng Alaska Milk Corporation (AMC) sa may 200 empleyado na masisibak dahil sa ipinatupad na organizational transformation na tutulungan sila ng kompanya.

Nabatid na nag-alok ng financial packages at practical transition programs ang kompanya sa apektadong empleyado sa San Pedro Laguna.

Nalaman na noong Mayo 15 ,ang AMC ay nagpatupad ng mahirap pero kinakailangan na desisyon na sumailalim sa organizational transformation bilang pagtugon sa global directive ng parents company nito na Royal FrieslandCampina.

Ang naturang pagbabago ay makakatiyak ng trabaho sa mayorya ng kanilang empleyado na.matagal na sa kumpanya, habang minemantina rin nila ang “affordabilitu” ng kanilang produkto para sa mga filipino nationwide.

“The decision to let go of some of our employees in San Pedro, Laguna based on redundant positions was a painful one for all of us at Alaska. We understand that this is a difficult time for those who will be affected. Alaska is therefore committed to providing all affected employees with a support package that not only includes a severance package above the minimum mandated by the law, but also monthly grocery allowances, product allowances, and an added gratuity pay,” ayon kay Atty. Maria Angela Esquivel, Corporate Affairs Director ng AMC.

“Most importantly, as we are all still going through this COVID-19 pandemic, Alaska assures all affected employees that they and their respective dependents will continue to maintain their health benefits until the end of the year,” dagdag pa ni Esquievel.

Epektibo sa Hulyo 1,may 200 empleyado ng manufacturing plant ang matatanggal sa trabaho.

“Nakikipag-usap kami sa mga miyembro ng union na sumali sa mga screening interviews para malinaw naming maipaliwanag ang mga pagkakataon nilang magpatuloy sa Alaska, o kung paano namin masusuportahan ang mga ito sa pag transisyon sa iba pang trabaho,” ani Atty. Esquivel.

Nabatid na bahagi ng care package ng AMC ay ang paglalagay ng job fairs at employment seminars para maging gabay ng mga masisibak na empleyado sa paghahanap ng panibagong trabaho.

Nakikipag- ugnayan rin ang AMC sa Public Employment Services Office (PESO) at Department of Labor and Employment (DOLE) para matulungan ang masisibak na empleyado na makahanap ng bagong oportunidad.(Juliet de Loza-Cudia)