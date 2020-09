200 Antipolo City Hall employee nadale ng COVID

Umabot na sa mahigit 200 empleyado ng Antipolo City government ang nagpositibo sa coronavirus disease sa patuloy na contact tracing at testing.

Ayon kay Antipolo City Mayor Andeng Ynares, mula sa 70 COVID-19 case noong Agosto ay nadagdagan pa ang mga nagkasakit na empleyado ng city hall.

Nagmula ang mga ito sa iba’t ibang tanggapan, mula sa Office of the Mayor hanggang sa City Human Resource and Management Office.

Apektado rin ang ilang frontliner ng Antipolo City Hospital System 1, 2, 3, at 4, maging ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at Antipolo City Government Employees Cooperative.

Nagkahawaan din ng virus sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at sa tanggapan ng Department of Education sa Antipolo.

Anang alkalde, karamihan sa mga nagpositibo ay naka-quarantine habang nasa 25% ang nakarekober na.

Sa kabila naman ng hawaan ng virus sa loob at labas ng city hall, patuloy ang mga transaksyon doon pati na disinfection at contact tracing.

Kasalukuyang nasa 2,027 ang kabuuang tinamaan ng COVID-19 sa Antipolo City, 380 ang active case. Nakarekober na ang 1,573 pasyente habang 74 ang ginupo ng virus. (Vick Aquino)