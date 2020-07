20 patay, 14 nawawala sa baha sa Japan

Abot sa 20 katao ang nasawi habang 14 naman ang pinaghahanap pa sa ragasa ng baha sa isla ng Kyushu sa Japan.

Ayon sa NHK TV, inaasahan pa ang pagbaha sa Kumamoto prefecture dahil sa inaasahang malalakas pang pag-ulan sa Japan.

Dahil dito’y tinipon ni Japan Prime Minister Shinzo Abe ang task force sa disaster response para tumutok sa search and rescue operation ng mga nawawala pang katao sa pagbaha.

Makikita sa broadcast sa Japan ang pinsala ng baha, kung saan napuno ng putik at mga bumaliktad na sasakyan ang mga kalsada.

“Nothing is more important than human lives. Please make utmost effort through the night to search for missing people,” ayon kay Abe.