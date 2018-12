20% diskuwento sa pasahe ng mga estudyante kahit holiday umabante

INAPRUBAHAN ng House committee on transportation kahapon ang panukala para mapagkalooban ng 20% diskuwento sa pamasahe ang mga estudyante sa lahat ng klase ng transportasyon.

Nangangahulugan ito na kapag ganap nang naisabatas ang panukala ay may mapapalang diskuwento ang mga estudyante sa land, water at air transport systems.

Kahit holiday o araw ng Sabado at Linggo ay puwedeng i-avail ng mga estudyante ang diskuwento.

Binigyang-diin ni House transportation committee Chairman at Catanduanes Rep. Cesar Sarmiento na malaking ayuda ito para sa kapakanan ng mga estudyante gayundin ng kanilang mga magulang sa gitna ng kaliwa’t kanang pagtataas ng presyo ng mga batayang bilihin at serbisyo.

Makakatulong aniya ito sa araw-araw na gastusin ng isang pamilya.

“A three-month suspension of driver’s license and a fine of P1,000 to P20,000 would be imposed against violators,” ayon sa panukala.

Hindi naman kasama sa makikinabang sa panukala ang mga naka-enroll sa mga postgraduate ­degree course at informal short-term courses.