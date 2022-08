20% discount sa NBI, PSA, atbp ng mga job applicant tinulak

Para matulungan ang mahihirap na aplikante na makakuha ng disenteng trabaho, naghain si Senador Jinggoy Ejercito Estrada ng panukalang batas sa pagbibigay ng 20% diskwento sa mga binabayarang dokumento ng iniisyu ng gobyerno na kailangang isumite sa papasukang trabaho.

“Para sa mga mahihirap nating kababayan na pinagsisikapan na itaguyod ang kanilang sarili o pamilya, mabigat sa bulsa ang mga bayarin sa mga dokumentong kailangan nilang isumite. Ang kakarampot nilang gastusin sa pang-araw-araw ay nababawasan pa pagkuha ng mga clearances at certificates,” sabi ni Estrada sa kanyang inihaing Indigent Job Applicants Discount Act o Senate Bill No. 47.

Saklaw ng panukala ang mga clearance na iniisyu ng National Bureau of Investigation (NBI) and Philippine National Police (PNP), certificate of marriage at certificate of live birth mula sa Philippine Statistics Authority (PSA); certificate of live birth, transcript of records at authenticated na kopya ng diploma mula sa state universities and colleges. (Dindo Matining)