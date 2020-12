2 US firm nag-alok ng COVID bakuna sa PH

Nakahanda umanong mag-supply ang dalawang American biopharmaceutical company ng mula 4 milyon hanggang 25 milyong doses ng COVID-19 bakuna sa Pilipinas.

Pinangako ito ng Moderna at Arcturus sakaling aprubahan ng gobyerno ang kanilang alok, ayon kay Philippine Ambassador to the USA Jose Manuel Romualdez.

“I am pleased to report that, aside from Pfizer, Moderna and Arcturus are ready to supply the Philippines anywhere between 4-25M of their respective vaccines starting Q3 of 2021, should the Philippine government find their proposals acceptable,” ani Romualdez sa isang pahayag.

Umaasa umano sila na ikokonsidera ng ating gobyerno ang alok ng Moderna at Arcturus na mapasama sa mga pagkukunan ng bakuna kontra COVID-19. (SDC)