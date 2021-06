2 uri ng pagtulong

Medyo lumihis muna tayo ng direksiyon sa edisyon na ito at tayo ay bahagyang sumabit sa padalas na padalas nang pagpasada ng politika dahil sa nalalapit na naman na pagpili ng magiging lider sa susunod na anim na taon.

Kapag politiko ang pinag-uusapan, karaniwan na lamang na masasagi ang aspeto ng pagtulong dahil dito sa Pilipinas, ‘ika nga ay naging template na ng karamihan sa kanila pag-abot abot ng kung anu ano sa mga residenteng nasa loob ng kanilang nasasakupan o kaya naman ay sektor na binabantayan.

‘Yun nga lamang, nararamdaman ng mga nagmamasid na ang pagtulong na ginagawa ng karamihan sa mga politiko sa bansa ay may hinahangad na kapalit mula sa mga nabigyan.

Halimbawa lamang ay ang pagtulong na ibinibigay ng ilang mga senador sa mga nangangailangan.

Matapos ang pamimigay ng kadalasan ay mga supot na naglalaman ng kung anu-anong kagyat na pangangailangan upang makakain, agad ibabalandra ng mga politikong ito ang mga nagawa sa kanilang mga social media accounts.

Hindi tuloy maiwasang isipin ng mga nakakakita at nakakabasa na ang talagang pakay ng mga politikong ito ay magpasikat, hindi para tumulong.

Hindi na nila iniisip na napakaganda sa pakiramdam yaong pagkusa ng mga natulungan nila na magpasalamat kahit na hindi na ipinangangalandakan ang mga nagawa.

Isang halimbawa nito ay ang matahimik na pagtulong ni Senador Ping Lacson sa mga nangangailangan.

Lingid na lingid sa karamihan ang impormasyon na ito dahil ang mambabatas, batay sa mga impormasyong aking nakukuha ay agad na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nang hindi na naghihintay ng kapalit.

Kaya nga mismong ang mga natutulungan na niya ang nagkukusa na magsabi kung paano sila naalalayan ng senador.

Gaya lamang ng Kapampangan na si Danilo Medina na isa sa mga nabigyan ng pag-alalay ni Ping.

Hindi isinapubliko ng mambabatas kung paano siya natulungan kaya si Danilo na mismo ang nagkuwento sa Facebook ng pangyayari.

Narito po ang ibinahagi ni Danilo;

“Ako si Danny at ng aking asawa na si Carmen Medina ay taos pusong nagpapasalamat sa malaking tulong na pinaabot ni Sen. Ping Lacson. Ang asawa ko po ay naoperahan dahil sa breast cancer at sa awa ng Diyos, matagumpay na nakaraos sa kanyang 8 cycles of chemotherapy for breast cancer every 21 days at 30 days of Radiation Therapy everyday at hanggang sa kasalukuyan Patuloy ang kanyang 18 cycles of Intravenous Infusion Therapy Medication every 21 days kaugnay ng kanyang chemotherapy treatment. Mula operation at hanggang ngayon ay tahimik na tumutulong si Sen. Ping Lacson pero hindi na namin mapigilang magpasalamat at ibahagi sa lahat ang mga magaganda at mabubuting ginawa ni Sen. Ping sa aming pamilya. Maraming Salamat Sen. Ping! Mabuhay po kayo!”

Isang uri ng simpleng pagtulong pero naramdaman ng tumulong ang magandang epekto dahil bagama’t hindi niya ito ipinagmalaki ay ang natulungan naman ang naglahad ng kanyang nararamdaman.