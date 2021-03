2 UN exec sinita Myanmar military sa patayan

Nagbabala ang dalawang opisyal ng United Nations (UN) sa mga nagaganap na patayan sa Myanmar.

Nag-isyu ng joint statement sina Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, at Alice Wairimu Nderitu, UN special adviser on the prevention of genocide, matapos umakyat sa 141 katao ang bilang ng mga nasawi sa kaguluhan sa Myanmar.

Kabilang sa mga nasawi ay pitong kabataan.

“The shameful, cowardly, brutal actions of the military and police – who have been filmed shooting at protesters as they flee, and who have not even spared young children – must be halted immediately,” ayon sa kanilang pahayag.

Nanawagan din ang dalawang opisyal sa international community na responsibilidad anilang protektahan ang mamamayan ng Myanmar laban sa dinaranas na kalupitan.

Tiniyak din ng dalawang opisyal na masusi silang nagmamatyag sa mga nakababahalang kaganapan sa Myanmar kasabay ng panawagan sa military na itigil ang mga patayan.