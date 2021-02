2 turista nameke ng swab result, yari sa kaso

Maghahain ng kaukulang kaso ang mga awtoridad sa El Nido laban sa dalawang babaeng turista mula sa Metro Manila dahil sa pamemeke ng kanilang swab result para makapasok sa sikat na tourist destination.

Ayon sa Department of Tourism (DOT), nabisto ang dalawa sa Lio Airport noong February 16 dahil sa pagbibigay ng RT-PCR test result na may pekeng petsa ng specimen collection, na paglabag umao sa RA 11322 o batas para sap ag-uulat ng mga nakahahawang sakit.

“The falsification was confirmed by verifying the QR code through the Lord’s Medical and Industrial Clinic, which administered the test,” ayon sa DOT.

Dinala naman ng municipal health office ang dalawang turista sa isang hotel para sa kanilang 7 araw na quarantine.

Pinuri naman ng DOT ang mahigpit na pagpapatupad ng El Nido sa kanilang entry protocol.