2 turista huli sa pagrampa bitbit ang P7.7M tsongke

Kalaboso ang dalawang turista mula sa Quezon City matapos silang mahulihan ng mahigit P7.7 milyon na halaga ng high grade na marijuana o kush sa isang checkpoint habang pababa sa Sadanga, Mountain Province kahapon ng umaga.

Kinilala ng Sagada Police Station (SPS) ang mga suspek na sina Eliseo IV San Pedro Quiambao, 23, ng 18P Tuazon St., Cubao at si John Cedric Gadia, 21, ng 64 Bae Compound, Barangay Vastra, kapwa taga-Quezon City.

Ayon sa ulat ni Police Regional Office-Cordillera (PROCOR) regional director P/Brig. Gen. Mafelino Bazar, bago ang pag-aresto sa mga suspek ay nakatanggap sila ng impormasyon na dalawang turista ang may dalang marijuana mula Kalinga patungong Baguio City.

Dahil dito, sinabi ni Bazar na agad silang naglatag ng checkpoint kung saan nadakip ang mga suspek sa Sitio Ampawilen, Barangay Poblacion, Sadanga sa nasabing lalawigan.

Nakuha sa mga ito ang 67 piraso ng marijuana brick na may timbang na 64.284 kilo at may street value na P7.713,960.

Nakakulong na ang mga suspek sa Sadanga municipal jail at sasampahan ng kaukulang kaso. (Allan Bergonia)