2 tulak timbog sa Malabon

Arestado ang dalawang drug pusher makaraang kumagat sa bitag ng mga awtoridad sa Malabon City, kamakalawa.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek na sina Ronaldo Jacinto, 43, at Alejandro, 27. Sa ulat ng Malabon Police, nagkasa sila ng buy-bust operation sa kahabaan ng Dr. Lascano Street Brgy. Tugatog alas-10:00 ng gabi kung saan nadakip ang dalawa.

Matapos iabot ng mga pulis ang P1,000 buy bust money, doon na sila. Nakuha sa mga tulak ang siyam na plastic sachet na may lamang shabu na may timbang na 8.3 gramo at may street value na P56,540. (Orlan Linde)