2 tulak na Nigerian national tiklo sa Pampanga

DALAWANG Nigerian national­ ang dinakip ng pinagsanib na operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) at Angeles City Police Drug Enforcement Unit (ACPDEU)­ makaraang ipasailalim sa buy-bust operation sa ­tinitirhang apartment sa Brgy. Amsic, Angeles City, Pampanga kahapon nang madaling-araw.

Kinilala ang naarestong­ sina Christopher­ Chukwuma­ alyas Cris, 33, binata at Ben Okoye, 34, binata, pansamantalang naninirahan sa 2nd St., Plaridel II, Brgy. Amsic, Angeles City.

Nakuha sa pag-iingat ng dalawang tulak na ­banyaga ang anim na ­medium size-sealed transparent sachet ng shabu na humigit-kumulang sa 50 gramo at may estimated street value na P150,000 bukod pa sa P3,000 marked money. Nahaharap­ ang mga ito sa kasong ­paglabag sa Section 5 (pagbebenta) at 11 (posesyon) ng RA 9165.

Pasado ala-una nang madaling-araw nang magkasa ng anti-illegal drug operation ang awtoridad­ laban sa dalawang dayuhan­ na umano’y nagtutulak ito ng shabu sa kapwa banyaga sa natu­rang lungsod.

Hindi na nakapalag ang dalawang suspek nang kumagat sa buy-­bust­­ operation ng pulisya. Nakikipag-­ugnayan na sila sa Bureau of Immigration (BI) para iberipika ang status ng mga suspek at ang posibleng pagkakasangkot ng mga ito sa drug syndicate.