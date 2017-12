2 titser ng University of Rizal patay sa aksidente sa Mindoro

By Paul Jaysent Fos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dalawang titser ng University of Rizal System (URS) ang namatay habang 38 estudyante ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyang bus sa 10 talampakang lalim na kanal sa Sitio Bunga, Barangay Nicolas, Magsaysay, Occidental Mindoro kamakalawa ng gabi.

Ayon kay Magsaysay police chief Senior Inspector Joselito Sape, ang mga namatay ay kinilalang sina Jonathan Piñada, 51-anyos, campus director ng University of Rizal System (URS)-Cardona, Rizal at Elmer Dacillo, 52-anyos, sports director ng URS.

Sa imbestigasyon, bandang alas-6:30 ng gabi, bumibiyahe ang Charms Aloha Travel bus na may plakang RNJ 324 galing Calapan, Oriental Mindoro patungong San Jose, Occidental Mindoro sakay ang 48 katao kabilang ang 44 atleta para sa gaganaping Southern Tagalog Regional Association of State Universities and Colleges (STRASUC) Olympics.

Subalit pagdating sa palusong na bahagi ng highway ay nawalan umano ng preno kaya bumulusok pababa ang bus habang nasa unahan naman nito ang isa namang coaster van din ng URS na naglalaman naman ng 19 na pasahero.

Sinikap umano ng driver ng bus na iwasan ang coaster van kaya nahulog ito sa kanal.

Karamihan sa mga sugatan ang agad dinala sa San Jose District Hospital at sa Asilo Hospital sa bayan ng San Jose, samantalang ang ibang may mga grabeng pinsala ay dinala sa Oriental Mindoro provincial hospital sa Calapan at sa Batangas Provincial hospital sa Batangas City.

Ayon naman sa post ni Vice Mayor Rod Agas ng San Jose, Occidental Mindoro, naalis na sa pagkakaipit sa bus ang driver nito ngunit isinugod sa ospital at nasa kritikal ang kondisyon.