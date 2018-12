2 talo ng Team Pilipinas: Standhardinger ‘di maka-move on

DISMAYADO si Christian Standhardinger sa resulta ng kampanya ng Pilipinas sa fifth window ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Nasorpresa ang Filipinos, 0-2, sa dalawang laro sa MOA Arena kontra Kazakhstan at Iran, nalaglag sa even 5-5 at natengga sa fourth place ng Group F sa likod ng Australia (9-1), Iran (7-3) at Japan (6-4).

Kinapos ang Nationals, hindi nila naibigay ang panalo sa fans na umaasa.

May dalawang laro pa ang Pilipinas – kontra Qatar at Kazakhstan – sa final window sa Pebrero. Kailangan nilang walisin ang mga asignatura at umasa na isa lang ang maipapanalo ng Japan para makahabol sa China.

“I have much respect for coach Yeng (Guiao),” wika ng Fil-German pagkatapos ng 78-70 loss sa Iranians. “He has a great system, and it was really an honor to play for him. I’m sorry we let you down.”

Sa kabila ng loaded talent na in-assemble na team ni Guiao, hindi agad nakapag-adjust ang mga ito sa international play na kaiba sa mga laro sa PBA.

“Some of my teammates, they need to really adjust. For some other guys, it’s very tough to adjust so quickly to those games,” dagdag ng San Miguel rookie. “You play two games and you have a break. Then you play the other way of playing basketball the whole time. Then you go again.”