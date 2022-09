2 Stag Derby sa QC, Antipolo

SISIYAPOL ang dalawang stag derby sa pag-oorganisa ng UMRBCA tampok ang garantisadong P1 milyong papremyo sa Araneta Center sa Quezon City at sa Texas Cockpit Arena sa Antipolo City.

Tampok ang mababang halaga na P6,000 pot money at minimum bet na P6,000, magsisimula ngayong Martes (Setyembre 6) ang 1st leg 7-Stag UMRBCA Local Stag Derby sa pamamagitan ng 3-stag elimination sa Big Dome.

Susundan ito 3-stag elimination sa Setyembre 13 sa Texas Cockpit Arena bago magbabalik ang aksiyon sa Araneta Center sa Setyembre 19.

Ang huling eliminasyon ay sa Setyembre 27 at ang pre-finals 4-Stag ay sa Setyembre 30 na kapwa isasagawa sa Antipolo venue.

Punong-abala muli ang Araneta Center sa 4-Stag finals sa Oktubre 4.

Sa pakikipagtulungan ng LDI, Vermex 4, Wash Out Intense, ThiabexXS at Red Gel Forte Plus, bibitiwan ang 2nd leg ng kampeonato sa 6-Stag duel na sisimulan ng 3-Stag elimination sa Oktubre 10 sa Araneta Coliseum. Sa mababang halaga na P5,000 pot money at P5,500 minimum bet, garantisado ang premyong P500,000.

Tuloy ang 3-stag elimitaion sa Oct. 10 sa Araneta, Oct. 19 sa Texas Arena at 3-Stag finals ay isasagawa sa Araneta sa Oct. 24, habang nakalaan ang P500,000 premyo sa magwawaging ‘Stag Fighter of the Year’.

Ayon sa organizers, pinapayagang ilahok ang lahat ng klase ng lahi na may timbang na 1.7 hanggang 2.2kgs. (Elech Dawa)