Kinumpirma ni House secretary-general Atty. Jose Luis Montales sa text message ang balita. “We regret to inform you that two (2) of our co- employees tested positive for COVID- 19,” sabi sa mensahe ni Montales.

Ang nasabing couple ay nakatalaga sa Printing Service Department habang ang isa ay Engineering Department na huling nag-report umano sa trabaho sa Batasang Pambansa Complex noong May 28. (JC Cahinhinan)