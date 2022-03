2 siyentista, 8 pa lodi ng PHLPost

Ginawan ng kanya-kanyang commemorative stamp ng Philippine Postal Corporation (PHLPost) ang 10 natatanging indibiduwal na nagtagumpay sa kani-kanilang larangan bilang pagkilala sa kanilang naging kontribusyon sa bansa.

Nabatid na inilunsad ang mga selyo sa simpleng seremonyang tinawag na “Salamat: Pagpupugay sa mga Alamat” sa Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio nitong Pebrero 26 bilang pakilala sa limang ‘cinema queen’, dalawang atleta, dalawang siyentipiko, at isang pintor.

Kabilang sa sampu ang mga beteranang aktres na sina Gloria Romero, Vilma Santos, Susan Roces, Rosal Rosal at Nora Aunor; bowler Olivia ‘Bong’ Coo; basketball player Ramon Fernandez; mga siyentipiko na sina Dr. Baldomero Olivera at Dr. Ernesto O. Domingo; at pintor na si Romulo Galicano.

Ayon kay Postmaster General Norman Fulgencio, inilaan ng 10 Pilipino ang kanilang buhay at talento para sa mamamayang Pilipino kaya nararapat na ma-immoratalize sila sa kanilang mga selyo. Ito rin ay upang mabigyan ng inspirasyon ang lahat na makakakita sa kanilang mga selyo.

“This is our modest way of giving recognition and paying tribute to our legends. They have tirelessly served this nation through giving joy and inspiration from their movies, pride and passion from international wins and recognitions, caring for others through their scientific innovations and all the sacrifices they made for us,” dagdag ni Fulgencio.

Nalaman na nag-imprenta ang PHLPost ng 215,000 kopya ng nasabing stamps, na nagkakahalaga ng P12 bawat isa at mabibili sa mga PHLPost office sa Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)