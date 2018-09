2 shipping company kinasuhan ng illegal recruitment

SINAMPAHAN ng National Bureau of Investigation (NBI) ng kaso sa Mandaluyong City Prosecutors’ Office ang dalawang Italyano at tatlong Pilipino na pawang mga opisyal ng isang shipping company dahil sa umano’y pagre-recruit ng mga aplikante kahit na wala silang lisensiya para gawin ito.

Base sa siyam na pahinang reklamo na may petsang Setyembre 7, 2018 at nilagdaan ni NBI National Capital Region director Atty. Cesar Bacani, na nakara­ting sa Department of Justice (DOJ), sinampahan ng mga kasong syndicated at large-scale illegal recruitment sina Henry James Avecilla, Judith Cabrera, Lucky Philip Cabrera at ang mga Italyanong sina Sergio Constantini, at Maurizio Caselli, pawang incorporator ng True Alliance Shipping Corp.

Ang isinampang kaso ay sanhi ng reklamong inihain ni Capt. Leopoldo Arcilla Sr., president at general manager ng Eagle Clarc Shipping Philippines Inc.

Sa reklamo ni Arcilla, inakusahan nito na magkasabwat ang True Alliance at ang maritime crewing service na Oceanus sa pagpapalsipika ng mga dokumento.

Sabit din sa kaso ang Mama Shipping SARL at Marine Partners Monaco na kinuha ang serbisyo ng Oceanus bilang kinatawan nila sa Pilipinas kung saan ay inagaw diumano nito ang mga tauhan ng Eagle Clarc.

Ang operasyon ng nasabing shipping business sa bansa ay nasa ilalim ng pamamahala ng principal owner na Grimaldi at Giuseppe Bottiglieri Shipping Company ng Italya.