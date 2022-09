2 senador pinuri pag-apruba ng IRR Foundling Law

Ikinatuwa nina Senadora Risa Hontiveros at Senadora Grace Poe ang pag-apruba sa Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Republic Act 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act, na kanyang inakda at itinaguyod sa Senado.

Sa talumpati sa ceremonial signing ng IRR, kinilala ni Hontiveros ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso na nagkaisa upang mabilis na maipasa ang panukala sa kabila ng mga hamon na dala ng pandemya.

“Gusto kong batiin ang mga kasamahan ko sa Senado, at mga kapwa kong may-akda, si Sen. Lito Lapid na matagal nang naghain ng panukalang ito; si Sen. Pia Cayetano na puspusan din ang tulong na ibinigay sa paghulma ng panukalang batas; At siyempre, si Sen. Grace Poe, whose personal story, whose personal struggles of being a foundling gave more meaning to our crafting of this measure,” sabi ni Hontiveros.

Para naman kay Poe, ang pagpasa ng RA 11767 at IRR nito ay tagumpay ng mga foundling o mga batang napulot na katulad niya. (Dindo Matining)