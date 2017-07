2 senador nanggigil sa toilet paper

Nagbabala kahapon ang isang senador na babaho ang imahe ng Senado kapag hindi naparusahan ang mga taong nasa likod ng “toilet paper scam” kasunod ng report ng Commission on Audit (COA) na nagkaroon ng sobra-sobrang office supplies ang kapulungan noong 2016.

Ayon kay Sen. JV Ejercito, kailangang magkaroon ng seryosong imbestigasyon sa eskandalong ito dahil sapul ang imahe ng Senado, lalo na sa social media, kapag hindi naparusahan ang gumawa nito.

“Things like these have no place in the Senate kasi members of the Senate we are all very much careful about this na siguro ito ‘yung pagkakaiba natin with due respect to other institutions,” wika ni Ejercito sa isang forum sa Senado.

Aniya, kailangang maimbes­tigahan ito upang makasuhan at mapatalsik sa trabaho ang nasa likod ng iregularidad na ito.

Nanggigigil din si Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III kung kaya’t itinutulak niya na magkaroon ng imbestigasyon sa COA report.

“It’s best that this is investigated. Let’s find out who did the procurement and why. That’s the best thing to do now kung talagang overstocked,” wika ni Sotto sa isang forum sa Senado.