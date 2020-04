2 sa Pangasinan nalusutan ang COVID

SA unang pagkakataon, dalawang katao sa dalawang bayan ng Pangasinan ang naka-recover mula sa coronavirus disease-19 (COVID-19), ayon sa Pangasinan Provincial Health Office (PPHO).

Ayon sa PPHO, ang mga pasyente na magaling na mula sa nasabing virus ay isang 54-ayos na babaeng nurse mula sa Barangay Nasian, Malasiqui at isang 68-anyos na Fil-American na mula sa Barangay Cablong, Pozorrubio, parehong Pangasinan.

Base sa Facebook official page ng PPHO, ang pasyenteng nurse ay naospital ilang linggo bago nakumpirma na siya ay ligtas na sa COVID-19 dahil sa pneumonia symptoms para sa nasabing virus.

“The patient was finally sent home on April 7, following a negative result of her Covid-19 repeat test done on March 31,” ayon sa PPHO Facebook account.

Sinabi ng PPHO, ang nasabing nurse ay na-admit noong March 16 matapos ang kanyang close contact sa isang COVID-19 patient na kalaunan ay namatay dahil sa nasabing sakit.

“The hospital hopes for more recoveries from this disease as it continues to provide quality healthcare services to all its patients,” dagdag ng PPHO.

Samantala, ang 68-anyos na Fil-Am na taga-Pozurrobio, na na-confine sa Medical City, Ortigas, Pasig City ay na-discharge na.

Ang nasabing pasyente ay nagbyiahe mula abroad at na-admit sa ospital buhat noong dumating ito sa bansa.

Mula noong Martes ng gabi (April 7), may 29 katao ang naging pasyente ng COVID-19 sa Pangasinan, walo ang namatay habang 19 ang patuloy na ginagamot sa ospital at mula April 5, walang naidagdag na kaso ng COVID-19.

Ang pinakabagong kaso na naitala ay isang 33-anyos na babae na patient under investigation (PUI) pagkatapos mag-positibo sa virus noong April 3.

“The patient was admitted to our institution last March 29, as a PUI but was discharged after two days and opted for home quarantine. We would like to inform the public that the patient is recuperating well and awaiting the scheduled follow up test,” ani ng PPHO. (Allan Bergonia)