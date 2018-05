2 sa narco-list inambus; ex-cong. patay, mayor nakaligtas

PATAY si dating La Union Congressman Eufranio Eriguel habang nakaligtas si Daanbantayan, Cebu Mayor Vicente Loot at ang pamilya nito matapos ang magkasunod na pananambang sa kanila.

Sina Enriguel, 58-anyos, at Loot ay kabilang umano sa narco-list ng mga lokal na opisyal na binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon.

Dead on-the-spot si Eriguel at ang dalawang bodyguard nito makaraang tambangan bandang alas-siyete nang gabi nitong Sabado habang nagsasalita sa entablado sa ginanap na general assembly ng mga kandidato para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Brgy. Capas, Agoo, La Union.

Nagawang takpan ng dalawang bodyguard si Enriguel subalit nasawi rin dahil pinaulanan sila ng mga bala.

Si Enriguel ay asawa ni La Union 2nd District Rep. Sandra Enriguel.

Nakatakas ang mga suspek sakay ng Mitsubishi Montero at Toyota Innova.

Samantala, nakaligtas naman sa pananambang si Mayor Loot at ang pamilya nito matapos na pagbabarilin sila ng limang lalaki habang pababa ng motorized banca ang mag-anak sa Maya Port, Cebu, alas-7:30 nang umaga nitong Linggo.

Batay sa ulat, kasama ng alkalde ang misis na si Vice Mayor Maria Luisa Loot, ang stepson na si Board Member Sun Shimura at ang tatlong anak nito na pawang mga menor-de-edad pa, ga­ling sa Malapascua Island nang tambangan sila.

May kasama rin silang bodyguard at yaya para sa tatlong maliliit pang mga anak ni Shimura. Sugatan ang kanilang drayber at ang yaya.

Nakaligtas din si Loot na siyang pinaniniwalaang target ng mga suspek, dahil sakay pa umano ito ng motorized banca nang maganap ang pamamaril.

Nakatakas ang mga suspek sakay ng puting van at may ulat din na narinig pa ang mga ito na nagsasalita ng Tagalog. Nakuha ng isang nakasaksi sa insidente ang numero sa plaka ng van na 5884.

Si Loot na dating opisyal ng Philippine National Police ay isa sa mga tinagurian ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na ‘narco general’. Mariin naman itong itinanggi ng alkalde.