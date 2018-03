2 rural bank ipinasara ng BSP

Ipinasara ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang 2 rural bank ngayong buwan.

Ito ay ang Empire Rural Bank Inc. sa Lipa City, Batangas at ang Rural Bank of Loreto sa Surigao del Norte.

Pinagbawalan nang magnegosyo ang Empire Rural Bank ng Monetary Board noong ika-22 ng Pebrero at pinagbawalan naman ang Rural Bank of Loreto noong ika-9 ng Pebrero.

Bago iutos ng BSP na isara ang isang bangko, binibigyan ito ng panahon para ayusin ang mga problema nito. Kung hindi kakayanin o kung ayaw na ng mga may-ari nito, maari naman itong boluntaryong magsara at magpaalam sa BSP.

Ang mga bangkong walang sapat na pondo para bayaran ang mga obligasyon nito sa normal na takbo ng negosyo at walang planong ayusin ang pananalapi at ibang problema nito ang ipinasasara ng BSP.

Kung sobrang laki naman ng isang bangko at malaki ang magi­ging epekto nito sa ekonomiya sakaling magsara na sinasabing ‘too big to fail,’ tinutulungan ito ng BSP.

Ipinaubaya na sa Philippine Deposit Insurance Corp. ang pag-aayos sa mga depositors at creditors ng 2 bangkong ipinasara. (Eileen A. Mencias)