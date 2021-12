2 RT-PCR test monthly obligado sa ‘di bakunadong worker

Nanindigan ang Inter-Agency Task Force sa desisyong kailangang sumailalim sa RT-PCR test kada dalawang linggo sa loob ng isang buwan ang mga emple­yado na ayaw magpabakuna.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman at IATF Spokesman Karlo Nograles na status quo ang IATF resolution dahil walang direktiba mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang nakasaad sa resolusyon.

Ang RT-PCR test aniya ay para sa mga manggagawang on-site sa trabaho dahil isinaalang-alang ang kaligtasan ng mga kasamahan sa trabaho.

“Wala pong pagbabago iyan and sagot po ng empleyado kung hindi siya vaccinated. Iyon po ang current guidelines, ‘di pa nagbabago iyan at wala pong directive otherwise. So we will have to follow that directive,” ani Nograles.

Inalmahan ng grupo ng mga mangagawa ang direktiba at hiniling sa Department of Labor and Employment (DOLE) na sagutin ng gobyerno ang RT-PCR test.

Gayunman, sinabi ni DOLE Secretary Silvestre Bello III na wala pang sagot si Pangulong Rodrigo Duterte sa hirit ng mga manggaggawa.

Sinabi ni Nograles na mananatili ang reso­lusyon ng IATF para sa mga manggagawang ayaw magpabakuna at alam na ito ng mga employer na siyang magpapatupad sa direktiba. (Aileen Taliping)