2 retired pulis, 2 pa dedo sa ambush

Patay ang apat katao kabilang ang dalawang retiradong pulis sa naganap na pananambang sa Palo, Leyte Sabado ng hapon.

Kinilala ang mga nasawing biktima na sina Dennis Monteza at Constantino Torre, pawang mga retiradong pulis, at residente ng Brgy. Libertad, Palo, Leyte. Patay rin sina Ian Pat Dolina, isa umanong high value individual sa iligal na droga at live-in partner nitong si Maritess Pami, naninirahan naman sa bayan ng Dagami, Leyte.

Sa inisyal na ulat na ipinadala ni Police Major Jomen Collado, hepe ng Palo Municipal Police Station, naganap ang insidente alas-5:45 ng hapon sa kahabaan ng nasabing barangay.

Lulan ng puting Ford Ranger ang mga biktima nang harangin ng hindi batid pa batid na bilang ng mga suspek na lulan din ng sasakyan, at agad na pinagbabaril ang mga biktima. Dead on the spot si Torre na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan habang sinubukan pang isugod sa pinakamalapit na pagamutan ang mga kasamahan nito subalit nasawi din habang ginagamot.

Posible umanong may kinalaman sa iligal na droga ang naganap na krimen, ayon sa inisyal na imbestigasyong ng pulisya. Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon sa insidente. (Edwin Balasa)