2 reporter 7 taon kulong sa paglabag ng Myanmar state secret

HINATULAN ng korte ng Myanmar nitong Lunes na mabilanggo ng pitong taon ang dalawang reporter ng Reuter dahil sa paglabag ng state secret acts habang sila ay nag iimbestiga sa umano’y karapatang pantao ng mga Rohingya Muslim.

May siyam na buwan na ang nakaraan, abala sina Wa Lone at Kyaw Soe Oo, sa pagre-report hinggil sa marahas na crackdown laban sa Rohingya, nang sila ay arestuhin at kasuhan ng paglabag sa Official Secrets Act.

Naghain ng not guilty plea ang dalawa at na­ngatuwiran na frame up ang ginawa sa kanila ng mga pulis.

“Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalist Wa Lone and Kyaw Soe Oo, and the press everywhere,” ayon kay Stephen J. Adler, edi­tor-in-chief ng Reuters.

Ang paghuli sa dalawang reporter ay naging sukatan ng press freedom sa Myanmar, lalo pa’t marami ang umaasa na manunumbalik na ang demokrasya sa pagkakaupo sa gobyerno ni Nobel Peace laureate Aung San Suu Kyi

Subalit marami ang nadismaya sa pagbubulag-bulagan ni Suu Kyi sa paglabag sa karapatang pantao ng Rohingya Muslims kaya’t uminit ang usapin hinggil sa pagbawi ng Nobel Peace award.