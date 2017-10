2 punerarya, ikinandado ni Erap

Inutos ni Manila Mayor Joseph Estrada ang pagpapasara sa dalawang punerarya sa Tondo, Maynila dahil sa pag-o-operate nang walang kaukulang business at sanitary permit.

Ayon kay Manila Health Division (MHD) chief Dr. Benjamin Yson, may mga seryosong paglabag ang Punerarya San Rafael at Corazon Memorial Services kung kaya’t inirekomenda nila ang pagpapasara nito sa Bureau of Permits.

Sinabi ni Estrada na inutos niya ang crackdown sa mga punerarya sa lungsod upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko.

Ang Punerarya San Rafael ay pag-aari ng isang Lourdes Cabuelo habang ang Corazon Memorial Services ay nakarehistro sa pangalan ng isang Roberto dela Rosa.

Sa isinagawang inspeksyon ng mga sanitation inspectors sa pangunguna ni Division of Sanitation chief Boyet San Gabriel, natuklasan na expired na noong 2015 ang business at sanitary permit ng Punerarya San Rafael. Wala ring health certificates ang mga empleyado nito.

Nakarehistro ang San Rafael bilang Category 2 funeral establishment ngunit nag-eembalsamo tulad ng isang Category 1.

Sa ilalim ng Presidential Decree 856 o Code on Sanitation of the Philippines, ang Category 2 ay maaaring magkaroon ng chapel at iba pang funeral services maliban sa pag-eembalsamo.

Samantala, wala ring maipakitang kahit na anong business permit o sanitary permit ang Corazon Memorial Services. Wala ring health certificates ang mga tauhan nito.