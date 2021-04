2 pulis tigok sa virus

Umakyat na sa 46 ang pulis na nasawi dahil sa COVID-19, matapos madagdag ang dalawa pang tauhan ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Lt. General Guillermo Eleazar, kabilang dito ang isang 48-anyos nakatalaga sa Legal Service, at isang 47-anyos na nakatalaga sa Explosive Ordinance Division/K9 Group. Nasawi sila nitong Lunes, Abril 12.

Nakiramay naman si PNP chief General Debold Sinas sa pamilya ng mga nasawing tauhan. Aniya pa, “The PNP leadership is doing everything to mitigate this virus especially on our personnel, as frontliners, one death is one too many.”

Sa ngayon ay mayroon nang kabuuang 17,637 na mga pulis ang tinamaan ng COVID-19.

Mayroon namang bagong 272 pulis ang nakarekober sa COVID­19 dahilan upang umakyat sa 15,200 ang kabuuang bilang ng gumaling, habang 235 na pulis naman ang naitala na bagong kaso ng COVID-19 dahilan upang umakyat sa 2,391 ang aktibong kaso sa hanay ng PNP. (Edwin Balasa)