2 pulis sa ambush ng bata ni ex-cong sumuko

Dalawa pang pulis na hinihinalang sangkot sa pagkamatay ng dating aide ni Biliran representative Glenn Chong at babaeng kasama nito ang sumuko sa Philippine National Police (PNP) sa Cainta, Rizal nitong Miyerkoles.

Batay sa report ng Rizal PNP, sina P/CMS. Edgar Awa-Ao at P/Cpl. Jonel Adin, parehong miyembro ng Cainta PNP ay kusang sumuko sa warrant and subpoena section ng Cainta Municipal Police Station alas-singko Miyerkoles ng hapon matapos ang mahigit isang taong pagtatago.

Ang dalawa ay kapwa may standing warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, Antipolo City Branch 99 para sa kasong two counts of murder kaugnay sa pagkamatay ni Richard Santillan, security aide ni dating Biliran Congressman Glenn Chong, at ng isang Gessamyn Casing na kasama nito sa kotse na pinagbabaril sa isang police operation sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal noong Disyembre 10, 2018.

Ang dalawang sumukong suspek ay kabilang sa nasa 20 miyembro ng PNP na kasama sa nasabing madugong operasyon at pawang kinasuhan ng murder.

Nito lang nakaraang Lunes, Pebrero 21, 10 ding sangkot na pulis ang sumuko sa Legaspi City police station sa Albay.

Kabilang sa mga ito sina police Staff Sergeant Julius Villadarez ng Quezon City, Richard Raagas, Corporal Arthur Gerard Ignacio, Patrolmen Napoleon Relox, Jordan Antonio, Marvin Santos, at Terry Anthony, na mga miyembro ng Rizal police; at Corporals Merwin Macam, Diogenes Barrameda Jr., at Patrolman Efren Areola, na mga miyembro naman ng Highway Patrol Group of Region – Calabarzon.

Dinala na ang lahat ng naaresto sa headquartes ng Calarbazon police office. (Ronilo Dagos)