2 pulis instant komadrona sa kalsada

Pinarangalan ng Police Regional Office sa Zamboanga Peninsula (PRO-9) ang dalawang pulis kasunod ng kanilang pagtulong sa nanganganak na babae habang nasa loob ng isang sasakyan sa Zamboanga City.

Tumanggap ng commendation medals o “Medalya ng Papuri” sina Staff Sergeant Freddie Boy Erra at Patrolman Ashraf Macasalong, kapwa miyembro ng City Police Traffic management unit.

Sinabi naman ni Col. Lou Frias Evangelista, Police Deputy Regional Director For Operations, na ang ginawa ng dalawa ay pagpapakita ng katapatan sa serbis­yo.

Ibinigay ang pagkilala sa dalawa sa flag-raisin­g ceremony sa Camp Col. Romeo Abendan nitong Lunes, ayon sa PRO-9 headquarters sa Brgy. Mercedes.

Magugunitang noong Nobyembre 11, sina Erra at Macasalong ay patungo sa kanilang puwesto, alas-6:30 ng umaga, nang mapansin nila ang isang sasakyan sa Brgy. Cabata­ngan na nakabukas ang blinker o standby sa kalsada ng Nuñez Extension sa Brgy. Camino Nuevo.

Nang lapitan ay nakita nilang nagle-labor at manganganak na ang buntis.

Agad silang tumawag ng ambulansiya, at habang hinihintay ito ay agad pumuwesto si Erra nang sabihin ng nanay na palabas na ang ulo ng bata.

Kahit walang medical background ay nagawang tulungan nina Erra na mailabas ang sanggol na babae.

“I am happy that we were able to help the mother in giving birth to a baby girl,” ani Erra.

Agad dinala ang mag-ina sa ospital nang dumating ang ambulansiya. (Kiko Cueto)