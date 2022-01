2 puganteng Koreano nabitag

Dinampot ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang dalawang takas na Koreano sa magkahiwalay na operasyon sa Makati City at Pampanga.

Inaresto noong Biyernes, Enero 7, ang 56-anyos na si Kang Mingyu, na nahuling nagtatago sa kanyang condominium unit sa Makati City ng mga operatiba ng fugitive search unit (FSU) ng bureau.

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, naglabas ng warrant laban sa dayuhan alinsunod sa summary deportation order na inilabas ng BI Board of Commissio­ners noong 2020 dahil sa pagiging undesirable alien nito.

“We will immediately implement the order and send him back to his country. He has also been placed in our blacklist which perpetually bans him from re-entering the Philippines.”

Batay sa rekord, isang warrant ang inilabas laban kay Kang noong Hunyo 2020 ng Dongbu district court sa Seoul matapos siyang kasuhan ng malakihang pandaraya sa pagitan ng Agosto 2016 at Nobyembre 2019 kung saan humigit-kumulang 700 milyong won o 29.98 milyong piso ang nakuha ni Kang at mga ka­sabwat sa kanilang mga biktima.

Samantala, iniulat din ng BI-FSU ang pag-aresto kay Jung Youngmin, 51, na nahuli sa kahabaan ng Andres Bonifacio Avenue sa Clark, Pampanga noong Sabado, Enero 8.

Isang warrant of arrest ang ibinaba laban sa kanya ng Seoul Nambu District Court sa South Korea noong Setyembre para sa pag-set up ng mga lugar para sa pagsusugal kung saan sinasabing kumita siya ng 28.79 bilyong won o P1.23 bilyon.

Ang dalawa ay ikinulong sa Bicutan habang hinihintay ang kanilang deportasyon. (Mina Navarro)