2 pugante sa Basilan nanlaban, todas

Diretso sa hukay ang dalawang presong tumakas sa Basilan Provincial Jail matapos na manlaban ang mga ito sa isinagawang hot persuit operation ng awtoridad, Linggo ng hapon sa Isabela City, Basilan.

Kinilala ang mga napatay na preso na sina Battuh Kusain, may kasong multiple murder at multiple frustrated murder; at Nurhassan Lahaman, may kasong dalawang count of murder.

Ayon kay Isabela City police chief Police Col. Homer Dumalag, nakorner ang dalawang pugante ng mga miyembro ng Isabela City police, 54th Special Action Company; 4th Special Forces Company, Phil. Army at Basilan Police Provincial Office dakong ala-1:58 ng hapon sa Brgy. Cabunbata ng nasabing lungsod.

Subalit imbes na sumuko ang mga ito ay mas pinili pa nilang manlaban dahilan ng agaran nilang kamatayan, nakuha sa mga pugante ang isang M16 rifle at isang kalibre .45 na baril.

Matatandaang tumakas sa Basilan Provincial Jail ang walong preso noong Octubre 13 kung saan napatay nila ang isang jailguard. (Edwin Balasa)