2 posisyon sa Century Properties binitawan Anak ng bilyonaryong dawit sa housing scam, alsa-balutan

NAGBITIW na si Jose Roberto ‘Robbie’ Antonio bilang director ng Century Properties Group Inc. na pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon sa Century Properties, nagkaroon ng special meeting ang board of directors ng kompanya nitong Lunes at agad tinanggap ang resignation ni Robbie bilang co-managing director at member ng board of directors.

Ayon kay Century Properties chief information and compliance officer Isabelita Ching Sales, nag-resign si Antonio para maibuhos ang kanyang atensyon sa mga problema ng kanyang sariling kompanya at mga konektadong niyang negosyo.

Dagdag ni Sales, naghahanap na ng kapalit ang nomination committee ng Century Properties at papangalanan nila ito oras na makahanap na ng kapalit.

Inireklamo sa National Bureau of Investigation (NBI) si Antonio kasama sina Precious Aceveda, Bryan Ronquillo, at Michael Bilgera na mga opisyal at director ng Revolution Precrafted. Mga negosyanteng umaasang maging preferred supplier ng Revolution Precrafted ang nagsampa ng kaso dahil tinaguan na sila matapos mahuthutan ng P150 milyon.

Sinabi naman ni Bilgera na nakikipag-ayos na sila sa mga contractors at suppliers na nagsampa ng kaso. (Eileen Mencias)