2 Pinoy satellite pinalipad sa kalawakan

Dalawang cube satellite – ang Maya 3 at Maya 4 – ang ipinadala ng Pilipinas sa International Space Station (ISS) kahapon ng hapon, ayon sa Department of Science and Technology (DOST).

Ayon sa DOST, ito ang unang­ pagkakaton na dalawang Phili­ppine-made cube satellite ang inilunsad nang sabay patungo sa kalawakan.

Dapat ay Agosto 28 ng hapon mangyayari ang launch pero dahil sa masamang panahon ay ipinagpaliban ito at ginanap nitong Agosto 29.

Ang nasabing launch ay bahagi ng US National Aeronautics and Space Administration’s (NASA) SpaceX commercial resupply mission sa International Space Station (ISS), ayon sa impormasyon mula sa NASA at DOST.

“The CubeSats will leave Earth aboard a SpaceX Falcon 9 rocket’s Dragon C208 as part of the SpaceX Commercial Resupply Mission-23 (SpX-23),” saad ng science department.

Ang nasabing resupply service ay bahagi ng ‘scientific research and technology demonstrations’ na ang layunin ay tumulong sa mga eksperimento sa ISS, ayon naman sa hiwalay na paliwanag ng NASA.

“Experiments aboard include an investigation into protecting bone health with botanical byproducts, testing a way to monitor crew eye health, demonstrating improved dexterity of robots, exposing construction materials to the harsh environment of space, mitigating stress in plants, and more,” dagdag ng NASA.

Ang Maya 3 at Maya 4 ay dinebelop sa ilalim ng STAMINA4Space program sa pamamagitan ng DOST, University of the Philippines Diliman, Kyushu Institute of Technology, at Philippine Space Agency. Ito na ang pangatlo at pang-apat na nanosatellite ng ‘Pinas sa space.

Kabilang sa mga misyon nitong mga bagong cube satellite ay pagkuha ng image at video, demonstrasyon ng near-infrared camera, at pagkolekta ng data sa remote ground sensors kaugnay sa temperatura at humidity. (Kiko Cueto)