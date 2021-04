2 Pinoy na-COVID, tigok sa India

Hinayag ni Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. na dalawang Pilipino ang nasawi dito dahil sa bagsik ng double mutant strain ng COVID-19.

Bukod dito, mayroon pa umanong nasa 20 ang kasalukuyang kontaminado ng COVID-19.

Tinamaan aniya noong April 23 ang dalawang nasawing Pinoy at makalipas ang tatlong araw ay namatay ang mga ito.

Sinabi ni Bagatsing na ang dalawang nasawing Pinoy ay mga nagtatrabaho sa managerial level subalit tumangging magbigay pa ng dagdag na detalye.

“Unfortunately, dalawa sa ating OFW, these are managerial level people have passed away. It’s really bad here, nawalan tayo ng dalawa and we are doing everything we can to help up with the remains and to help bring it there,” ani Bagatsing.

Kasalukuyan aniyang naka-lockdown ang India dahil sa bagsik ng COVID-19 na sumasalakay sa mamamayan subalit tiniyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at na naninirahan sa nabanggit na bansa.

“We have a support group helping each other, support sa ating mga Filipino community, and tulungan, basically bayanihan effort. Malungkot nga lang na mayroon tayong dalawa na nawala,” dagdag ni Bagatsing Jr. (Aileen Taliping)